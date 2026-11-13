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Noua Dacia Spring, dezvăluită de francezi! Au fost prezentate schimbările pentru modelul electric

a Scris de andrei crăiţoiu
Noua Dacia Spring, dezvăluită de francezi! Au fost prezentate schimbările pentru modelul electric
Aosom
Dacia pregătește o nouă etapă pentru modelul său electric Spring. A doua generație a mașinii vine cu o platformă nouă, un design complet redesenat, un motor electric de 80 CP și o autonomie de până la 250 de kilometri. Modelul va fi produs în Europa, la uzina din Novo Mesto, Slovenia. ...

Sursa: Gsp

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