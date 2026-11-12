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Noul campion mondial din Formula 1 are o pasiune neașteptată legată de gastronomie. El și-a modificat mașina pentru plăcerea sa

p Scris de petru mazilu
Noul campion mondial din Formula 1 are o pasiune neașteptată legată de gastronomie. El și-a modificat mașina pentru plăcerea sa
Aosom
Kimi Antonelli, noul campion mondial din Formula 1, are o pasiune neașteptată legată de gastronomie. El și-a modificat mașina personală pentru a-și satisface plăcerea. Dezvăluirea a atras atenția unui primar important din Italia care i-a făcut o propunere lui Antonelli.

Sursa: Mediafax Ro

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