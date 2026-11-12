 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Nu a durat mult! MM Stoica, dorit de un club din SuperLigă, după demisia de la FCSB

d Scris de digi sport
Nu a durat mult! MM Stoica, dorit de un club din SuperLigă, după demisia de la FCSB
Aosom
Nu a durat mult! MM Stoica, dorit de un club din SuperLigă, după demisia de la FCSB

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →