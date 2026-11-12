„Numai el îl poate înlocui pe Mihai Stoica” » Dumitru Dragomir spune pe cine ar trebui să aducă FCSB

A fost o zi de mare impact la FCSB! MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a luat decizia să plece, în timp ce Mihai Pintilii și Costin Curelea au fost numiți ca antrenori secunzi. După ce Stoica a părăsit echipa, rămâne de văzut cine îi va prelua atribuțiile de acum înainte. Becali va avea nevoie de un nou om de încredere, care să facă ceea ce până acum MM avea în fișa postului. ...

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