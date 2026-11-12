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Nume tari care pot semna cu oricine din ianuarie! Van Dijk, Joao Felix și campioni mondiali pe listă

s Scris de sergiu alexandru
Nume tari care pot semna cu oricine din ianuarie! Van Dijk, Joao Felix și campioni mondiali pe listă
Aosom
Fereastra de transferuri din ianuarie deschide perioada decisivă pentru o serie de fotbaliști de top ale căror contracte expiră în iunie 2027. Fiecare dintre aceștia are dreptul de a negocia și de a semna un precontract cu un alt club odată intrat în ultimele șase luni ale înțelegerii. ...

Sursa: Gsp

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