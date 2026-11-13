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Olanda - Grecia 5-0, ACUM, DGS 1 / Serbia - Germania 0-2, DGS 2 / Scoția - Macedonia 0-0. Programul complet

d Scris de digi sport
Olanda - Grecia 5-0, ACUM, DGS 1 / Serbia - Germania 0-2, DGS 2 / Scoția - Macedonia 0-0. Programul complet
Aosom
Olanda - Grecia 5-0, ACUM, DGS 1 / Serbia - Germania 0-2, DGS 2 / Scoția - Macedonia 0-0. Programul complet

Sursa: Digisport

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