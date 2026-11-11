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Sport

Omul care ”l-a dat în primire” pe MM Stoica și vrea să conducă la FCSB: ”Nu mă așteptam! O surpriză neplăcută”

d Scris de digi sport
Omul care ”l-a dat în primire” pe MM Stoica și vrea să conducă la FCSB: ”Nu mă așteptam! O surpriză neplăcută”
Aosom
Omul care ”l-a dat în primire” pe MM Stoica și vrea să conducă la FCSB: ”Nu mă așteptam! O surpriză neplăcută”

Sursa: Digisport

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