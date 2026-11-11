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Sport

Ons Jabeur a anunțat că revine în tenis! "Sper să rămân câțiva ani în circuitul competițional"

t Scris de tudor moisa
Ons Jabeur a anunțat că revine în tenis! "Sper să rămân câțiva ani în circuitul competițional"
Aosom
După rezultatele sub așteptări din prima parte a anului 2025, Ons Jabeur se retrăgea temporar din tenis. Ea avea de gând să nu stea foarte mult departe de teren

Sursa: Eurosport Romania

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