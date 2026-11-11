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Sport

Otis Livingston, încrezător că U-BT poate pune capăt seriei negative. Ce le promite fanilor

i Scris de ionuţ grindean
Otis Livingston, încrezător că U-BT poate pune capăt seriei negative. Ce le promite fanilor
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Conducătorul de joc american a analizat eșecul cu Turk Telekom Ankara și a transmis un mesaj către suporteri.

Sursa: Ziua De Cluj

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