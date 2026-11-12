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Owono a cerut să intre în legătură cu familia lui Jesus de Miguel! Portarul se află sub tratament

b Scris de bianca dumitru
Owono a cerut să intre în legătură cu familia lui Jesus de Miguel! Portarul se află sub tratament
Aosom
Jesus Owono, portarul care l-a accidentat grav pe Jesus de Miguel, fotbalistul spaniol care a decedat ulterior, săptămâna trecută, nu poate trece peste ceea ce

Sursa: Eurosport Romania

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