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Pagina verde. Pariu pe reparaţii. Atelierul Regional Decathlon din Ştefăneştii de Jos a recondiţionat peste 55.000 de echipamente sportive în cinci ani

m Scris de mădălina dediu panaete
Pagina verde. Pariu pe reparaţii. Atelierul Regional Decathlon din Ştefăneştii de Jos a recondiţionat peste 55.000 de echipamente sportive în cinci ani
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Atelierul Regional Decathlon România, cel mai mare centru local de reparaţii şi recondiţionare a echipamentelor sportive al retailerului, a ajuns la peste 55.000 de echipamente reparate sau recondiţionate în cinci ani de activitate, potrivit datelor furnizate de companie. Prin atelier au trecut biciclete, schiuri, trotinete, role, plăci SUP şi alte articole sportive.

Sursa: Zf Ro

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