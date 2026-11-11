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Sport

Pancu, după ce Rapid și-a inaugurat baza de 6,5 milioane de euro: "Trebuie să ne gândim serios"

n Scris de nicu savin
Pancu, după ce Rapid și-a inaugurat baza de 6,5 milioane de euro: "Trebuie să ne gândim serios"
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Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucureşti, Daniel Pancu, a declarat miercuri, la inaugurarea noii baze sportive de la Ştefăneştii de Jos, că gruparea giuleşt

Sursa: Eurosport Romania

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