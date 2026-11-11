Paul Scholes a indicat pe cine ar alege Haaland între Real Madrid și Barcelona dacă pleacă de la City

Legenda lui Manchester United, Paul Scholes, a vorbit despre următorul pas din cariera lui Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, în cazul unei retrogradări a „cetățenilor”. Fostul internațional englez consideră că golgheterul norvegian ar putea alege să îmbrace tricoul Barcelonei în cazul unei despărțiri forțate de Manchester City, ca urmare a unei eventuale retrogradări. ...

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