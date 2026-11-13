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Sport

Petrolul Ploiești câștigă amicalul cu Metalul Buzău: 2-0

a Scris de alexandra pricop
Petrolul Ploiești câștigă amicalul cu Metalul Buzău: 2-0
Aosom
Petrolul Ploieşti a învins, vineri, cu scorul de 2-0 (1-0), divizionara secundă Metalul Buzău

Sursa: Stiri Pe Surse

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