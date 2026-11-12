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Sport

Petrolul Ploiești neagă informațiile privind o posibilă depunctare a echipei

d Scris de diana pană
Petrolul Ploiești neagă informațiile privind o posibilă depunctare a echipei
Aosom
Clubul Petrolul Ploieşti a precizat, într-un comunicat postat joi pe site-ul oficial, că nu există în acest moment nicio depunctare care să i se aplice echipei prahovene

Sursa: Stiri Pe Surse

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