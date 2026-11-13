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Sport

Petrolul Ploiești, victorie fără emoții în amical: doi jucători au atras atenția în tabăra „lupilor galbeni”

e Scris de eduard apostol
Petrolul Ploiești, victorie fără emoții în amical: doi jucători au atras atenția în tabăra „lupilor galbeni”
Aosom
Vineri, 13 noiembrie, la Strejnicu, Petrolul Ploiești a câștigat amicalul împotriva Metalului Buzău, echipă din Liga 2, cu scorul de 2-0. Golurile „lupilor galbeni” au fost marcate de Rareș Leescu (16) și Leo Teixeira (60). ...

Sursa: Gsp

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