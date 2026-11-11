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”Pleacă MM Stoica de la FCSB?” A intrat în direct și a dat verdictul

d Scris de digi sport
”Pleacă MM Stoica de la FCSB?” A intrat în direct și a dat verdictul
Aosom
”Pleacă MM Stoica de la FCSB?” A intrat în direct și a dat verdictul

Sursa: Digisport

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