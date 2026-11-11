TIMISOARA. Etapa a XIII-a din Ligii a III-a programează toate partidele echipelor din Timiș în aceeași zi. De asemenea, runda aduce primul meci oficial la Timișoara pe terenul noii baze ce poartă numele antrenorului Costică Rădulescu. CITEȘTE ȘI: Dominic Fritz pierde prima bătălie în procesul prin care încearcă să se întoarcă primar la Timișoara. Decizia […] Articolul Poli II Timișoara deschide etapa pe ‘Costică Rădulescu’. Ghiroda și Șagul au meciuri în deplasare apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗