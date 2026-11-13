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Portarul Owono și-a aflat pedeapsa, după lovitura care a dus la decesul lui Jesus De Miguel

a Scris de adrian duţă
Portarul Owono și-a aflat pedeapsa, după lovitura care a dus la decesul lui Jesus De Miguel
Aosom
Jesus Owono, portarul de la FC Andorra, a primit pedeapsa maximă din partea Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Spaniole de Fotbal. El a fost suspendat 12 meciuri, după lovitura involuntară în piept aplicată lui Jesus de Miguel în meciul cu Tenerife, din La Liga 2. Atacantul Jesus de Miguel a decedat a doua zi la spital, ca urmare a traumatismelor suferite în urma impactului din teren. Suspendare maximă pentru Owono. ...

Sursa: Gsp

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