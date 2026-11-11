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Sport

Portarul spaniol Robert Sanchez a suferit un accident cu un Ferrari pe circuitul Nürburgring

d Scris de diana pană
Portarul spaniol Robert Sanchez a suferit un accident cu un Ferrari pe circuitul Nürburgring
Aosom
La volanul unui Ferrari pe circuitul german Nürburgring, portarul spaniol Robert Sanchez, împrumutat de Chelsea la Como, a suferit un accident. El a scăpat nevătămat, dar maşina sa a fost distrusă

Sursa: Stiri Pe Surse

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