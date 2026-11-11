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Predicție surprinzătoare despre Haaland! Unde e așteptat să meargă dacă Man City va fi retrogradată

b Scris de bianca dumitru
Predicție surprinzătoare despre Haaland! Unde e așteptat să meargă dacă Man City va fi retrogradată
Aosom
Erling Haaland este unul dintre cei mai buni atacanți din lume, aflându-se de mai multe sezoane în vizorul celor mai puternice cluburi din Europa. Deși în ultim

Sursa: Eurosport Romania

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