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Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei

d Scris de digi sport
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
Aosom
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei

Sursa: Digisport

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