Prima semifinală de la Turneul Campioanelor a fost stabilită: Jessica Pegula și Mirra Andreeva, în premieră față în față!

Rezultatele înregistrate noaptea trecută la Turneul Campioanelor au stabilit cele două jucătoare care avansează din grupa A, Lidia Noskova și Jessica Pegula. Deznodământul meciului direct al celor două a dus la eliminarea lui Cori „Coco” Gauff. Ultima etapă a grupei A de la Turneul Campioanelor le-a pus față în față pe Coco Gauff și Marta Kostyuk, respectiv pe Jessica Pegula și Lidia Noskova. ...

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