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Probleme fără sfârșit pentru Denis Drăguș » A plecat la „vraciul” Marijana după ultima accidentare

m Scris de maria olteanu
Probleme fără sfârșit pentru Denis Drăguș » A plecat la „vraciul” Marijana după ultima accidentare
Aosom
Denis Drăguș (27 de ani), căpitanul de la FCSB, traversează un nou moment complicat din punct de vedere medical. Atacantul, adus cu mari speranțe la echipă, a acuzat dureri în timpul antrenamentului de miercuri și a avut nevoie de investigații amănunțite pentru a stabili exact natura leziunii. De ultimă oră, s-a luat decizia de pleca să se trateze la Belgrad. ...

Sursa: Gsp

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