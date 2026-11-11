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Programul Turului al II-lea al Cupei României la fotbal

c Scris de crai nou
Programul Turului al II-lea al Cupei României la fotbal
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Pentru echipele care activează în ligile inferioare ale campionatului judeţean, urmează participarea în Cupa României, Turul al II-lea. Iată programul competiţiei: Miercuri, 11 noiembrie: ora 14:00: Vânătorul Dorna Candrenilor – CSM Rarăul (anulat) ora 14:00: Avântul Frasin – CS Gura Humorului ora 14:00: AS Dorneşti – Unirea Horodnic de SusCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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