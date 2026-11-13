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Proiect incredibil la FC Barcelona: fanii vor putea rămâne pe stadion chiar și după ce nu vor mai fi în viață

d Scris de daniel mihai dragomir
Proiect incredibil la FC Barcelona: fanii vor putea rămâne pe stadion chiar și după ce nu vor mai fi în viață
Aosom
Barcelona pregătește un memorial chiar pe Camp Nou. Cât costă un loc, când va fi deschis și ce opțiuni vor avea suporterii?

Sursa: Stiri Pe Surse

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