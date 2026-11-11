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Pronosticurile lui Săpunaru, Zicu și Dică legate de România. ”4 puncte, foarte bine” / ”Bine defensiv” / ”Batem Polonia”

d Scris de digi sport
Pronosticurile lui Săpunaru, Zicu și Dică legate de România. ”4 puncte, foarte bine” / ”Bine defensiv” / ”Batem Polonia”
Aosom
Pronosticurile lui Săpunaru, Zicu și Dică legate de România. ”4 puncte, foarte bine” / ”Bine defensiv” / ”Batem Polonia”

Sursa: Digisport

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