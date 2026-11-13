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Propus la FCSB, este primul om care i-ar zice „da” lui Gigi Becali: „Dar nu îl voi înlocui pe Mihai Stoica”

e Scris de eduard apostol
Propus la FCSB, este primul om care i-ar zice „da” lui Gigi Becali: „Dar nu îl voi înlocui pe Mihai Stoica”
Aosom
Fostul jucător al celor de la FCSB, Raul Rusescu, expert al emisiunii GSP Live, a vorbit vineri dimineață, la emisiunea moderată de Eduard Apostol, despre situația de la formația roș-albastră, după evenimentele din ultimele ore. Întrebat direct dacă ar accepta să lucreze cu Becali în staff-ul FCSB, așa cum l-a propus Latovlevici într-un interviu pentru GSP, acesta a răspuns pozitiv. ...

Sursa: Gsp

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