Propus la FCSB, este primul om care i-ar zice „da” lui Gigi Becali: „Dar nu îl voi înlocui pe Mihai Stoica”

Fostul jucător al celor de la FCSB, Raul Rusescu, expert al emisiunii GSP Live, a vorbit vineri dimineață, la emisiunea moderată de Eduard Apostol, despre situația de la formația roș-albastră, după evenimentele din ultimele ore. Întrebat direct dacă ar accepta să lucreze cu Becali în staff-ul FCSB, așa cum l-a propus Latovlevici într-un interviu pentru GSP, acesta a răspuns pozitiv. ...

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