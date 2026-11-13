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Rafa Jodar, față în față cu istoria la Torino! Poate bifa o performanță reușită doar de doi jucători

n Scris de nicu savin
Rafa Jodar, față în față cu istoria la Torino! Poate bifa o performanță reușită doar de doi jucători
Aosom
Rafa Jodar a dat peste cap toate calculele făcute de specialiști la începutul acestui sezon! Ibericul de 20 de ani a devenit primul jucător din istorie care s-a

Sursa: Eurosport Romania

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