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Sport

Ralf Schumacher: „Verstappen nu este potrivit pentru Mercedes, Hamilton este egoist și nu e un lider!”

t Scris de tudor belivacă
Ralf Schumacher: „Verstappen nu este potrivit pentru Mercedes, Hamilton este egoist și nu e un lider!”
Aosom
Ralf Schumacher (51 de ani), fost pilot în Formula 1, a vorbit la un podcast despre Max Verstappen, cvadruplu campion mondial în „Marele Circ”, în special despre modul de lucru al olandezului, dar și despre diferențele dintre pilotul Red Bull și Lewis Hamilton, rivalul de la Ferrari. ...

Sursa: Gsp

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