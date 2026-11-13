 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Raliul Argentinei ar putea reveni în Campionatul Mondial de Raliuri în 2028

a Scris de anca flondor
Raliul Argentinei ar putea reveni în Campionatul Mondial de Raliuri în 2028
Aosom
Raliul Argentinei ar putea reveni în CM de raliuri după o absenţă de nouă ani şi ar putea avea loc la Cordoba (centrul ţării), a anunţat joi World Rally Championship

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →