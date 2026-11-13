Raphinha, în lacrimi! A vorbit despre retragere la conferința de presă!

Raphinha a vorbit astăzi cu presa, alături de Carlo Ancelotti, înaintea meciului Brazilia - Japonia, care va avea sâmbătă, la Singapore. Atacantul Barcelonei și-a atras numeroase critici în Brazilia, după ce a dezvăluit că a vorbit cu selecționerul Carlo Ancelotti să-i gestioneze cu atenție minutele la națională, pentru a nu se accidenta din nou. ...

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