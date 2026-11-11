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Sport

Rapid București, Știința Explorări Baia Mare, SCMU Craiova și Universitatea Cluj s-au calificat în sferturile Cupei României la volei

d Scris de diana pană
Rapid București, Știința Explorări Baia Mare, SCMU Craiova și Universitatea Cluj s-au calificat în sferturile Cupei României la volei
Aosom
Miercuri s-au disputat meciurile retur din optimile de finală ale Cupei României, iar rezultatele au stabilit echipele calificate în sferturi: Rapid Bucureşti, Ştiinţa Explorări Baia Mare, SCMU Craiova şi Universitatea Cluj

Sursa: Stiri Pe Surse

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