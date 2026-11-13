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Raport G2A.COM și Newzoo: 73% dintre gameri sunt mai predispuși să aștepte reducerile decât în trecut

r Scris de redacția jurnalul
Raport G2A.COM și Newzoo: 73% dintre gameri sunt mai predispuși să aștepte reducerile decât în trecut
Aosom
Amsterdam, Țările de Jos Potrivit unui nou raport realizat de G2A.COM, cea mai mare platformă de tip marketplace din lume dedicată divertismentului digital, în colaborare cu compania de analiză a...

Sursa: Jurnalul Ro

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