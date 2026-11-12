Răsturnare de situație! Viitorul lui Boutoutaou poate fi tot la FCSB

Adus la începutul sezonului, mijlocașul algerian Aymen Boutoutaou (25 de ani) pare a fi „mărul discordiei” în relația dintre Gigi Becali și Mihai Stoica. Dar patronul FCSB pare că s-a răzgândit cu privire la viitorul fotbalistului. Recent, Gigi Becali s-a declarat din nou nemulțumit de prestațiile avute de jucătorul pentru care MM Stoica a insistat în vară, spunând că „Pe mine Boutoutaou trei ani mă costă 3 milioane de euro. ...

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