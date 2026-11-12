Raul Rusescu, noul „MM Stoica” la FCSB?! „Ar face față cu brio, a câștigat trofee”

Iasmin Latovlevici, triplu campion al României cu FCSB, alături de care a mai cucerit două Cupe ale României, o Supercupă și o Cupă a Ligii, a comentat plecarea lui Mihai Stoica de la gruparea roș-albastră. Fostul fundaș a explicat pentru GSP.ro rolul esențial pe care MM îl avea în vestiar, mai ales în gestionarea presiunii din jurul echipei, și a avansat trei nume pe care le consideră potrivite pentru postul rămas vacant. ...

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