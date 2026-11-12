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Reacția lui Gabi Torje după ce a câștigat „Asia Express” alături de Alin Alexuc: „Realitatea a fost de 100 de ori mai mult decât mi-am imaginat”

a Scris de andreea romaniuc archip
Reacția lui Gabi Torje după ce a câștigat „Asia Express” alături de Alin Alexuc: „Realitatea a fost de 100 de ori mai mult decât mi-am imaginat”
Aosom
Gabi Torje a transmis primul mesaj după ce a câștigat marea finală Asia Express – Drumul Mătăsii alături de Alin Alexuc. Ce a spus fostul fotbalist despre competiție și echipa de producție.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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