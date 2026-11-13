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Reacţia lui Zidane după ce starul lui Chivu de la Inter, Pio Esposito, i-a "oferit" prima înfrângere

c Scris de cristian mihală
Reacţia lui Zidane după ce starul lui Chivu de la Inter, Pio Esposito, i-a "oferit" prima înfrângere
Aosom
Selecţionerul echipei de fotbal a Franţei, Zinedine Zidane, a declarat, joi, că înfrângerea suferită în faţa Italiei (1-3) în Liga Naţiunilor, prima pentru el l

Sursa: Eurosport Romania

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