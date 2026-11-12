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Sport

Restricții de trafic în București în ziua meciului cu Polonia din Liga Națiunilor

a Scris de anca flondor
Restricții de trafic în București în ziua meciului cu Polonia din Liga Națiunilor
Aosom
Traficul rutier va fi restricționat progresiv în zona Arenei Naționale din București sâmbătă, 14 noiembrie, pentru meciul de fotbal dintre România și Polonia

Sursa: Stiri Pe Surse

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