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Sport

Restricții de trafic în București sâmbătă, 14 noiembrie: Ce străzi se închid pentru meciul România–Polonia

m Scris de maria zărnescu
Restricții de trafic în București sâmbătă, 14 noiembrie: Ce străzi se închid pentru meciul România–Polonia
Aosom
Meciul România – Polonia are loc sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională, de la ora 21:45. În acest context, mai multe străzi din București vor fi închise începând de vineri. Brigada Rutieră anunță restricții de trafic în mai multe zone și rutele alternative pentru șoferi.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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