Restricții de trafic în București sâmbătă, 14 noiembrie: Ce străzi se închid pentru meciul România–Polonia

Meciul România – Polonia are loc sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională, de la ora 21:45. În acest context, mai multe străzi din București vor fi închise începând de vineri. Brigada Rutieră anunță restricții de trafic în mai multe zone și rutele alternative pentru șoferi.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗