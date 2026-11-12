Resurse limitate și semne de întrebare » Ce formulă ar putea alege Hagi pentru România - Polonia

Naționala României se pregătește de ultimele două meciuri din grupa din Liga Națiunilor, iar selecționerul Gică Hagi încă mai are semne de întrebare cu privire la echipa de start din partida cu Polonia. România – Polonia se joacă pe 14 noiembrie, iar Bosnia – România are loc pe 17 noiembrie. Ambele meciuri vor începe la 21:45, vor fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1. ...

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