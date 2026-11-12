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Rețeta insuccesului » Manchester United a cheltuit 130 de milioane de euro pe schimbările de antrenori din era post-Sir Alex Ferguson

a Scris de alexandru stanciu
Rețeta insuccesului » Manchester United a cheltuit 130 de milioane de euro pe schimbările de antrenori din era post-Sir Alex Ferguson
Aosom
Manchester United l-a demis oficial pe Michael Carrick (45 de ani) după un debut dezastruos de sezon, iar despărțirea de tehnicianul englez o va costa scump pe gruparea de pe „Old Trafford”, care de la retragerea lui Sir Alex Ferguson (84 de ani) în 2013 a cheltuit peste 130 de milioane de euro în urma schimbărilor de antrenori din acești 13 ani. ...

Sursa: Gsp

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