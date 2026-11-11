Revine Cornel Dinu? Șeful lui Dinamo, „blocat” în direct: „M-ai pus într-o situație...”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost întrebat despre posibilitatea ca legendarul Cornel Dinu să revină în cadrul clubului, într-o funcție onorifică. În urmă cu câteva zile, fostul mare fotbalist al „câinilor” declarase că ar putea ajuta clubul, însă considera că „nu mai este nevoie” de sprijinul său. ...

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