„Riscuri concrete” » Alertă în Capitală, 3.000 de ultrași prezenți! Primăria interzice protestul de sâmbătă din București

Jandarmeria și autoritățile din Capitală sunt în alertă înaintea zilei de sâmbătă, în care aproximativ 2-3.000 de suporteri polonezi sunt așteptați la București pentru meciul cu România din Nations League. În ultimele săptămâni, s-a speculat că în aceeași zi ar urma să aibă loc un amplu protest în centrul orașului, motiv pentru care Primăria Capitalei nu a oferit aviz pentru desfășurărarea manifestației. ...

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