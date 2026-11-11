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Robert Lewandowski poate deveni jucătorul cu cele mai multe goluri marcate împotriva României! Un alt nume imens deține recordul nedorit

r Scris de remus dinu
Robert Lewandowski poate deveni jucătorul cu cele mai multe goluri marcate împotriva României! Un alt nume imens deține recordul nedorit
Aosom
În cazul în care va înscrie iar împotriva României, polonezul Robert Lewandowski, 38 de ani, ar putea egala sau chiar depăși un record istoric aflat în stânsă legătură cu prima reprezentativă a noastră. „Lewa” are opt goluri marcate împotriva „tricolorilor”, imediat sub legendarul Ferenc Puskas, autorul a nouă goluri în fața românilor. România înfruntă selecționata similară a Poloniei la București, pe 14 noiembrie, de la 21:45. ...

Sursa: Gsp

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