 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Robert Sanchez, implicat într-un accident violent! "A intrat direct în barierele de protecție"

t Scris de tudor moisa
Robert Sanchez, implicat într-un accident violent! "A intrat direct în barierele de protecție"
Aosom
Presa din Anglia notează că Robert Sanchez a fost implicat într-un incident. Portarul legitimat la Chelsea circula cu aproximativ 110 km/h, moment în care a int

Sursa: Eurosport Romania

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech