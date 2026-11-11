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Sport

România învinge Moldova și va juca pentru locul 5 la Campionatul European de Rugby U20

p Scris de petre apostol
România învinge Moldova și va juca pentru locul 5 la Campionatul European de Rugby U20
Aosom
Naționala de rugby U20 a României a obținut o victorie categorică în fața reprezentativei Moldovei, în meciul de clasament pentru locurile 5-8 disputat miercuri, la Campionatul European de la Praga, Cehia.

Sursa: Mediafax Ro

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