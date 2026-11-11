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Sport

România - Macedonia de Nord 73-52 | Precalificări pentru Campionatul European de baschet feminin 2029

d Scris de digi sport
România - Macedonia de Nord 73-52 | Precalificări pentru Campionatul European de baschet feminin 2029
Aosom
România - Macedonia de Nord 73-52 | Precalificări pentru Campionatul European de baschet feminin 2029

Sursa: Digisport

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