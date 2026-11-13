România - Polonia: meciul care poate decide șansele tricolorilor în Liga Națiunilor

După înfrângerea cu 0-6 din tur, naționala lui Gheorghe Hagi are nevoie de o victorie pentru a păstra șanse la locul al treilea în grupa B4. Meciul România - Polonia se joacă sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, și poate decide dacă tricolorii mai au pentru ce să lupte în ultima etapă, la Zenica, în ultimul duel din ediția curentă de Liga Națiunilor, contra Bosniei. ...

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