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România – Polonia, pe Arena Națională. Ce reguli trebuie să respecte suporterii care vor asista la meci

i Scris de ioana andreescu
România – Polonia, pe Arena Națională. Ce reguli trebuie să respecte suporterii care vor asista la meci
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Federaţia Română de Fotbal a anunţat regulile de conduită pentru suporterii care vor asista sâmbătă la partida România – Polonia, din Liga Naţiunilor, pe Arena Naţională, de la ora 21:45.

Sursa: Stirile Pro.tv

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